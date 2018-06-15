Ростовский музыкальный театр каждый день могут посетить бесплатно 314 поклонников футбола

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Ростовский государственный музыкальный театр во время чемпионата мира ежедневно будет предоставлять обладателям паспортов болельщика 314 бесплатных билетов. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель Ростовского государственного музыкального театра Вячеслав Куцев.

"В течение чемпионата мира мы покажем своим зрителям все лучшее из лучших, что у нас есть, - заметил Куцев. - Мы назвали свой фестиваль "Шедевры русской музыки". Те, кто не сможет попасть в зал, будут иметь возможность увидеть прямую трансляцию всего того, что идет на сцене, на большом суперсовременном экране, который установлен перед зданием театра. Речь идет и о симфонических программах, и оперных произведениях, и балетном искусстве".

"На улице перед экраном установлены кресла, гостям предлагаются прохладительные напитки. Мы зарезервировали на каждый спектакль 314 бесплатных мест для обладателей паспортов болельщиков. Всего в зале около тысячи зрительских мест", - сказал руководитель театра.

По словам Куцева, желающие уже сейчас имеют возможность забронировать бесплатные места, но лучше это делать за два дня до начала выбранного мероприятия. "Вчера кто-то забронировал места на "Евгения Онегина", кто-то - на "Лебединое озеро", - добавил Куцев.

На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). ЧМ-2018 завершится 15 июля.