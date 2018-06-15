Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Футбольная ночь музеев" пройдет в Ростове-на-Дону 27 июня

Спорт
15 июня, 13:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, июня. /ТАСС

По словам министра культуры Ростовской области Владимира Бабина, в музеях запланированы различные футбольные конкурсы

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. "Футбольная ночь музеев" будет организована в Ростове-на-Дону 27 июня, участников этого мероприятия будет ждать интересная футбольно-культурная программа. Об этом сообщил журналистам министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.

"27 июня у нас состоится "Футбольная ночь музеев", мы приурочим это мероприятие к Дню молодежи. Музеи в этот день будут работать до 23 часов. В музеях запланированы различные футбольные конкурсы, каждый музей готовит свою интересную программу", - сказал Бабин.

На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). ЧМ-2018 завершится 15 июля.

Смотрите также

Более 1600 культурных мероприятий пройдет в Ростове-на-Дону во время ЧМ-2018

Ростовский музыкальный театр каждый день могут посетить бесплатно 314 поклонников футбола

Более 17 тысяч человек посетили ростовский Фестиваль болельщиков в день открытия ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
5
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости