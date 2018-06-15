"Футбольная ночь музеев" пройдет в Ростове-на-Дону 27 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. "Футбольная ночь музеев" будет организована в Ростове-на-Дону 27 июня, участников этого мероприятия будет ждать интересная футбольно-культурная программа. Об этом сообщил журналистам министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.

"27 июня у нас состоится "Футбольная ночь музеев", мы приурочим это мероприятие к Дню молодежи. Музеи в этот день будут работать до 23 часов. В музеях запланированы различные футбольные конкурсы, каждый музей готовит свою интересную программу", - сказал Бабин.

На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). ЧМ-2018 завершится 15 июля.