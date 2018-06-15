ФК "Балтика" готов принять стадион ЧМ-2018 в Калининграде при федеральном финансировании

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Балтика" готов принять стадион "Калининград", который был построен в городе к чемпионату мира по футболу, после окончания турнира в пользовании при условии федерального финансирования на его содержание. Об этом сообщил журналистам генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

"Есть такое понимание, что первые три года после окончания чемпионата федеральный бюджет будет выделять деньги на содержание стадионов. Если такая поддержка будет, то мы готовы его взять, потому что не может стадион существовать отдельно от клуба", - сказал он.

Лепсая отметил, что проблема того, что в настоящее время стадионы, построенные к чемпионату, не находятся под управлением клубов существует не только в Калининградской области. "Не только в нашем регионе, а вообще везде - стадионы [построенные к чемпионату мира] не находятся под управлением клубов. Я думаю, что эта проблема будет решена централизованно", - отметил он.

Лепсая добавил, что с базой в Светлогорске, где во время чемпионата тренируется сборная Сербии, решен вопрос о переходе объекта клубу. "Содержание базы не ударит как-то больно по бюджету клуба", - сказал гендиректор.

"Балтика" заняла пятое место в завершившемся розыгрыше чемпионата Футбольной национальной лиги. Стадион в Калининграде построен для чемпионата мира на острове Октябрьский. Его вместимость составляет около 35 тыс. зрителей.