Гендиректор: новый тренер ФК "Балтика" будет нацелен в том числе на работу с молодежью

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер футбольного клуба "Балтика" Валерий Непомнящий будет нацелен не только на работу с основным составом игроков, но и на подготовку молодежи. Об этом сообщил журналистам генеральный директор калининградского клуба Теймураз Лепсая.

"Что касается молодежи - Валерий Кузьмич [Непомнящий] сам ее тренировать не будет, но есть у нас договоренность - где-то раз в месяц он будет собирать тренеров молодежных команд, давать им указания, будет присутствовать на играх молодежной команды. Регулярно к тренировкам будут подключаться ребята из молодежной команды, это было обговорено с ним "на берегу", - сказал Лепсая.

Он отметил, что из-за того, что Калининградская область удалена от остальных регионов России, у команды возникают трудности с привлечением новых футболистов и поэтому клубу нужно развивать подготовку своих игроков. Лепсая также отметил, что в случае выхода команды в премьер-лигу, "Балтике" необходимо будет создать молодежную команду для игр на турнирах и пока клуб не располагает необходимым количеством молодых игроков для этого.

Кроме того, по словам гендиректора, "Балтике" уже удалось переломить тенденцию среди молодых футболистов из Калининградской области, которые раньше уезжали играть в другие регионы, а теперь остаются играть в "Балтике", отказываясь от других предложений. "На предсезонный сбор с нами также поедут несколько молодых игроков", - отметил Лепсая.

"Балтика" заняла пятое место в завершившемся розыгрыше Футбольной национальной лиги под руководством главного тренера Игоря Черевченко. После этого клуб объявил, что не будет продлевать контракт с Черевченко, а в начале июня появилась информация, что новым тренером "Балтики" станет Непомнящий.