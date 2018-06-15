Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор: новый тренер ФК "Балтика" будет нацелен в том числе на работу с молодежью

Спорт
15 июня, 15:09 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 15, июня. /ТАСС

Теймураз Лепсая отметил, что "Балтике" удалось переломить тенденцию отъезда молодых футболистов из Калининградской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер футбольного клуба "Балтика" Валерий Непомнящий будет нацелен не только на работу с основным составом игроков, но и на подготовку молодежи. Об этом сообщил журналистам генеральный директор калининградского клуба Теймураз Лепсая.

"Что касается молодежи - Валерий Кузьмич [Непомнящий] сам ее тренировать не будет, но есть у нас договоренность - где-то раз в месяц он будет собирать тренеров молодежных команд, давать им указания, будет присутствовать на играх молодежной команды. Регулярно к тренировкам будут подключаться ребята из молодежной команды, это было обговорено с ним "на берегу", - сказал Лепсая.

Он отметил, что из-за того, что Калининградская область удалена от остальных регионов России, у команды возникают трудности с привлечением новых футболистов и поэтому клубу нужно развивать подготовку своих игроков. Лепсая также отметил, что в случае выхода команды в премьер-лигу, "Балтике" необходимо будет создать молодежную команду для игр на турнирах и пока клуб не располагает необходимым количеством молодых игроков для этого.

Кроме того, по словам гендиректора, "Балтике" уже удалось переломить тенденцию среди молодых футболистов из Калининградской области, которые раньше уезжали играть в другие регионы, а теперь остаются играть в "Балтике", отказываясь от других предложений. "На предсезонный сбор с нами также поедут несколько молодых игроков", - отметил Лепсая.

"Балтика" заняла пятое место в завершившемся розыгрыше Футбольной национальной лиги под руководством главного тренера Игоря Черевченко. После этого клуб объявил, что не будет продлевать контракт с Черевченко, а в начале июня появилась информация, что новым тренером "Балтики" станет Непомнящий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости