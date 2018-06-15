"Анжи" подал документы для участия в чемпионате РФПЛ в сезоне-2018/19

ТАСС, 15 июня. Махачкалинский "Анжи" подал документы для вступления в число участников Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил ТАСС, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате РФПЛ в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей.

Отмечается, что решение о выступлении "Анжи" в премьер-лиге будет принято на следующей неделе на общем собрании РФПЛ. Также на сайте махачкалинского клуба сказано, что "Анжи" имеет соответствующую лицензию для выступления в премьер-лиге.

"Анжи" по итогам сезона-2017/18 занял 14-е место и вылетел из премьер-лиги, уступив в переходных матчах красноярскому "Енисею". Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице. "Амкар" по итогам чемпионата России стал 13-м.