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"Анжи" подал документы для участия в чемпионате РФПЛ в сезоне-2018/19

Спорт
15 июня, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Решение о выступлении "Анжи" в премьер-лиге будет принято на следующей неделе на общем собрании РФПЛ

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ТАСС, 15 июня. Махачкалинский "Анжи" подал документы для вступления в число участников Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил ТАСС, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате РФПЛ в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей.

Отмечается, что решение о выступлении "Анжи" в премьер-лиге будет принято на следующей неделе на общем собрании РФПЛ. Также на сайте махачкалинского клуба сказано, что "Анжи" имеет соответствующую лицензию для выступления в премьер-лиге.

"Анжи" по итогам сезона-2017/18 занял 14-е место и вылетел из премьер-лиги, уступив в переходных матчах красноярскому "Енисею". Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице. "Амкар" по итогам чемпионата России стал 13-м.

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