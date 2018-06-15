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Дворкович подаст заявку на участие в выборах президента FIDE до 3 июля

Спорт
15 июня, 15:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Нынешним президентом Международной шахматной федерации является Кирсан Илюмжинов

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сообщил, что подаст заявку на участие в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) до 3 июля. Об этом он сообщил ТАСС.

Нынешним президентом организации является Кирсан Илюмжинов, который ранее подтвердил намерение переизбираться на новый срок.

"Подтверждаю, - ответил Дворкович на вопрос, будет ли он кандидатом на пост главы организации. - Планирую подать заявку до 3 июля. Свою команду я представлю чуть позже", - отметил он.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

Илюмжинов является главой федерации с 1995 года. В апреле нынешнего года президентский совет организации обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 

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