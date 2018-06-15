Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немков и Мохнаткин выступят в одном турнире с Александром Емельяненко в Екатеринбурге

Спорт
15 июня, 16:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Ольга Шнайдер

Поединки состоятся на турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдет в Екатеринбурге 9 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Виктор Немков и Михаил Мохнаткин выступят в карде с Александром Емельяненко на турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдет в Екатеринбурге 9 июля в первый день международной промышленной выставки Иннопром. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В октагоне выступят десять пар бойцов из России, Бразилии, Чехии и Украины в разных весовых категориях. В со-главном событии вечера российский полутяж Виктор Немков сразится с Клидсоном Фариасом де Абреу. Также на турнире дебютирует еще один российский боец - бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights в тяжелом весе Михаил Мохнаткин, он выступит в рамках полутяжелого веса против бразильца Клебера Раймундо Силвы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что еще одно российско-бразильское противостояние ожидается в рамках полусреднего веса: в клетку выйдут Николай Алексахин и Элиаса Силверио. "Алексахин бился практически во всех ведущих российских промоутерских компаниях, включая M-1 Global, Fight Nights и АСВ. В 2016 году Николай претендовал на титул чемпиона One FC в полусреднем весе. Элиас Силверио прежде всего известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), но также успел дважды выйти в октагон и в России, причем в мае этого года он победил на турнире Fight Nights Global 87", - пояснила собеседница агентства.

Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между российским бойцом Александром Емельяненко и чехом Виктором Пештой, известным по выступлениям в UFC. Для Александра это уже второе выступление в Екатеринбурге - в мае он принял участие во втором турнире Russian Cagefighting Championship и нокаутировал бразильца Габриэла Гонзагу. Всего RCC заключил контракт с Александром на проведение четырех поединков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости