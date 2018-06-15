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Филатов: в РШФ рады, что кандидатами на пост президента FIDE будут два россиянина

Спорт
15 июня, 16:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ранее Аркадий Дворкович сообщил, что подаст заявку на участие в выборах президента FIDE, еще одним кандидатом является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов

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Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов

© Александр Щербак/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматная федерация (РШФ) довольна тем, что два россиянина будут кандидатами на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС по телефону рассказал президент РШФ Андрей Филатов.

Ранее председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович сообщил, что подаст до 3 июля заявку на участие в выборах президента FIDE. Еще одним кандидатом в президенты является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов.

"Это [решение Дворковича] очень хорошая новость для РШФ. Теперь у России два кандидата в президенты FIDE", - сказал Филатов.

Выборы главы FIDE пройдут 3 октября во время конгресса организации в Батуми.

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