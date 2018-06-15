Филатов: в РШФ рады, что кандидатами на пост президента FIDE будут два россиянина

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматная федерация (РШФ) довольна тем, что два россиянина будут кандидатами на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС по телефону рассказал президент РШФ Андрей Филатов.

Ранее председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович сообщил, что подаст до 3 июля заявку на участие в выборах президента FIDE. Еще одним кандидатом в президенты является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов.

"Это [решение Дворковича] очень хорошая новость для РШФ. Теперь у России два кандидата в президенты FIDE", - сказал Филатов.

Выборы главы FIDE пройдут 3 октября во время конгресса организации в Батуми.