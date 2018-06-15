Гендиректор: старый логотип ФК "Балтика" нуждался в замене из-за "тонущего мяча"

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Старый логотип футбольного клуба "Балтика" нуждался в замене, потому что на нем был изображен "тонущий мяч", а также не отображена дата основания клуба. Такое мнение выразил журналистам генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

"Для меня было абсолютно понятно, что наполовину утонувший мяч на старом логотипе - это то, что не дает нам выйти вперед. Это очень символично. "Балтика" была между жизнь и смертью эти 20 лет", - сказал Лепсая.

Он добавил, что "от старого логотипа нужно было избавится". Кроме того, по его словам, в старом логотипе, в отличие от новой эмблемы, также не была отображена дата основания клуба. "Я уверен, что болельщики новый логотип поддержат, просто к нему нужно привыкнуть", - сказал он, добавив, что атрибутику с новой эмблемой команды болельщики смогут приобрести в ближайшее время, а игроки выйдут на поле в новой форме в следующем сезоне.

Ранее "Балтика" проводила открытое голосование за логотип среди поклонников клуба, которое завершилось 31 мая. Несмотря на то, что больше всех голосов набрал прежний вариант, использовавшийся с 1997 года, руководство клуба приняло решение сменить логотип на новый, занявший второе место.

Лепсая пояснил, что голосование осуществлялось именно за новый логотип, старый был включен в опрос для статистики, в результате которой выяснилось, что более половины всех отдавших голоса выбрали один из новых вариантов, что, по словам гендиректора клуба, и означает готовность к переменам.

ФК "Балтика" основан в Калининграде в 1954 году. В настоящее время команда выступает в Футбольной национальной лиге и по итогам последнего сезона заняла там пятое место.