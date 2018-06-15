ФК "Балтика" рассчитывает, что посещаемость матчей в новом сезоне увеличится на четверть

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Руководство калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" рассчитывает, что в новом сезоне посещаемость матчей команды вырастет на четверть - с 8 до 12 тыс. человек. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая.

"Мы будем бороться за выход в Российскую футбольную премьер-лигу, показывать атакующий футбол, я рассчитываю минимум на 10 тыс., может быть даже на 12 тыс. зрителей [на каждом матче]", - сказал Лепсая.

Он отметил, что в случае выхода команды в премьер-лигу средняя посещаемость матчей может составить около 20 тыс. человек. При этом по словам гендиректора клуба, уже сейчас "Балтика" является одной из самых посещаемых команд, играющих в ФНЛ, - на матчи приходят порядка 8 тыс. человек.

Лепсая отметил, что во время тестовых матчей на стадионе "Калининград", который строился в городе к чемпионату мира по футболу, посещаемость игр превысила все ожидания клуба - на игру пришли посмотреть более 30 тыс. человек.