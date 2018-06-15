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Сергей Чепик утвержден главным тренером сборной России по плаванию

Спорт
15 июня, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера

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ТАСС, 15 июня. Министерство спорта России утвердило Сергея Чепика главным тренером сборной России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

В апреле Чепик был рекомендован президиумом ВФП на должность главного тренера российской команды. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера.

"Сергей Чепик избавился от приставки и. о. и был утвержден в качестве главного тренера сборной России по плаванию. Такое решение было принято в Министерстве спорта России", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Колмогоров, возглавлявший сборную с 2015 года.

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