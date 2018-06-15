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Футболист сборной Швейцарии Джака продлил контракт с английским "Арсеналом"

Спорт
15 июня, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

С 25-летним полузащитником подписан долгосрочный контракт

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Гранит Джака подписал новый контракт с английским "Арсеналом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

С 25-летним полузащитником подписан долгосрочный контракт.

"Я рад, что Джака продлил контракт с нами, - сказал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери. - Он - важная часть состава, он еще молод, поэтому может прогрессировать. Уверен, он проведет успешный чемпионат мира в составе сборной Швейцарии и вернется готовым к следующему сезону".

В прошедшем сезоне Джака провел 38 матчей за "Арсенал".

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