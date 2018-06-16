Великая и Егорян стартуют на чемпионате Европы по фехтованию в Сербии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фехтованию стартует в субботу в сербском Нови-Саде. В составе российской сборной на турнире выступят олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян.

Чемпионат Европы пройдет в течение шести дней, каждый день будут разыгрываться по два комплекта медалей - в личных и командных соревнованиях по сабле, рапире и шпаге у мужчин и женщин. В первые три дня состоятся личные турниры, 16 июня пройдут поединки у саблисток и рапиристов, 17 июня - шпажистов и рапиристок, 18 июня - в женской шпаге и мужской сабле.

Командные турниры завершат чемпионат Европы. 19 июня будут разыграны медали в мужской рапире и женской сабле, 20 июня - мужской шпаге и женской рапире, 21 июня - мужской сабле и женской шпаге. Соревнования пройдут в спортивном центре "Воеводина" в Нови-Саде - городе на севере Сербии.

В составе женской сборной России по сабле выступят олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян, компанию им составят София Позднякова и Светлана Шевелева, в состав мужской команды по сабле вошли Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко.

В команду по рапире вошли олимпийские чемпионы Тимур Сафин, Алексей Черемисинов и Инна Дериглазова, а также Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина. В составе сборной России по шпаге заявлены Вадим Анохин, Сергей Ходос, Сергей Бида и Никита Глазков, Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова и Айзанат Муртазаева.

Возвращение Великой

Сборная России с соперниками из Италии оспаривает титул сильнейшей команды Европы. Год назад на чемпионате Европы в Тбилиси на счету россиян была лишь одна личная золотая медаль - Колобова победила в соревновании шпажисток, первыми также стали мужские команды по шпаге и сабле. Зато на чемпионате мира - 2017 в германском Лейпциге первенствовали Гудкова (шпага), Жеребченко и Дериглазова (рапира).

Успешно российские спортсмены выступили и на Олимпиаде 2016 года, где победили Дериглазова и Егорян, а также мужская команда рапиристов (в ее состав входили Сафин и Черемисинов) и женская сборная по сабле, где выступали Великая и Егорян. 33-летняя Великая также является серебряным призером Игр-2012 в личном турнире, семикратной чемпионкой мира и девятикратной - Европы.

"Великая вернулась в большой спорт и за два международных старта попала в систему отбора. К счастью, она после рождения второго ребенка осталась сильной саблисткой, но ближайшая конкуренция в нашей стране не очень сильна", - рассказал ТАСС главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Он также отметил дебютантов - саблиста Константина Лоханова, который выиграл свое второе молодежное первенство и вошел в состав главной команды, а также 16-летнюю Айзанат Муртазаеву.

Чемпионат мира по фехтованию в нынешнем сезоне пройдет 19-27 июля в китайском Уси.