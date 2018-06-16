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Российские волейболисты обыграли сборную Аргентины в матче Лиги наций

Спорт
16 июня, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал аргентинец Мартин Рамос, набравший 14 очков

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ТАСС, 16 июня. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3-0 в первом матче четвертого тура Лиги наций. Встреча прошла в немецком Людвигсбурге.

Самым результативным игроком матча стал аргентинец Мартин Рамос, набравший 14 очков. В составе российской команды больше всех очков набрали Илья Власов и Дмитрий Волков - по 13.

В турнирной таблице сборная России занимает четвертое место, одержав семь побед в 10 матчах и набрав 22 очка, аргентинцы с двумя победами и восемью очками идут 14-ми. Лидирует сборная Франции (восемь побед, 25 очков), далее идут команды Польши (восемь побед , 23 очка), которая свой матч проведет в ночь на субботу, и Бразилии (восемь побед, 23 очка).

В следующем матче россияне 16 июня встретятся со сборной Японии.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он заменил существовавшую ранее Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.

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