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Форвард Леонард покинет клуб НБА "Сан-Антонио"

Спорт
16 июня, 1:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Игрок может продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Легкий форвард Кавай Леонард уйдет из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Yahoo sports.

По информации портала, 26-летний Леонард продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Большую часть прошедшего сезона Леонард пропустил из-за травмы. Всего он провел девять матчей, набирая в среднем за игру 16,2 очка и делая 4,7 подбора. Леонард является чемпионом НБА и самым ценным игроком финала 2014 года, он два раза принимал участие в матчах звезд НБА.

Всего на его счету 407 матчей в регулярных чемпионатах НБА, в которых он в среднем набирал 30,4 очка, делал 6,2 подбора и 2,3 передачи.

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