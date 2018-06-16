Форвард Леонард покинет клуб НБА "Сан-Антонио"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Легкий форвард Кавай Леонард уйдет из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Yahoo sports.

По информации портала, 26-летний Леонард продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Большую часть прошедшего сезона Леонард пропустил из-за травмы. Всего он провел девять матчей, набирая в среднем за игру 16,2 очка и делая 4,7 подбора. Леонард является чемпионом НБА и самым ценным игроком финала 2014 года, он два раза принимал участие в матчах звезд НБА.

Всего на его счету 407 матчей в регулярных чемпионатах НБА, в которых он в среднем набирал 30,4 очка, делал 6,2 подбора и 2,3 передачи.