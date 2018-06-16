Клуб НХЛ "Монреаль" обменял Гальченюка на Доми из "Аризоны"

ТАСС, 16 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" и "Монреаль" совершили обмен форвардами, в результате которого в "Койотис" перешел американец Алекс Гальченюк, а в "Канадиенс" отправился канадец Макс Доми. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Контракт 24-летнего Гальченюка с ежегодной зарплатой $4,9 млн истекает в 2020 году. 23-летний Доми является ограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне оба клуба не сумели выйти в плей-офф. "Аризона" заняла последнее место в Западной конференции, "Монреаль" стал 14-м на Востоке. Гальченюк в 82 матчах набрал 51 очко (19+32), Доми в 82 играх записал в актив 45 очков (9+36).