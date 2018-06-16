"Ахмат" арендовал футболиста "Анжи" Мусалова

ТАСС, 16 июня. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" арендовал защитника махачкалинского "Анжи" Магомеда Мусалова. Об этом сообщает пресс-служба "Ахмата".

Согласно арендному договору, 24-летний защитник будет выступать за "Ахмат" в течение следующего сезона. Также за грозненским клубом закреплено право выкупа футболиста по окончании аренды.

Мусалов выступал за "Анжи" с 2012 года, в сезоне-2012/13 он играл за вторую команду клуба "Анжи-2". В прошлом сезоне он провел за "Анжи" 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.