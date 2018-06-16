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Фендт в седьмой раз подряд избран главой Международной федерации санного спорта

Спорт
16 июня, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

70-летний Фендт избран на седьмой срок, он возглавляет FIL с 1994 года

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Немецкий функционер Йозеф Фендт будет возглавлять Международную федерацию санного спорта (FIL) в течение ближайших четырех лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Выборы президента FIL, членов исполкома проходят во второй день отчетно-выборного конгресса организации в Братиславе. В мероприятии принимают участие 115 делегатов из 33 стран.

70-летний Фендт избран на седьмой срок. Он возглавляет FIL с 1994 года. На Олимпийских играх 1976 года он завоевал серебро в одиночных санях.

Также состоялись выборы вице-президентов FIL, ими стали Харальд Штайер, Эйнарс Фогелис, Клейр Дель Негро и Армин Цоггелер. Позднее состоятся выборы в исполком FIL. Одним из кандидатов является президент ФССР Наталия Гарт.

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