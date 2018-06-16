РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией

ТАСС, 16 июня. Подписание соглашения о взаимодействии между Российским футбольным союзом (РФС) и Японской футбольной ассоциацией прошло пятницу в Доме футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Японская федерация - одна из сильнейших в Азии. Нам очень повезло, что она согласилась с нами сотрудничать. Уже есть договоренность о первом совместном мероприятии - это будет Мемориал Гранаткина, который пройдет в августе-сентябре на объектах ЧМ-2018. Японцы с удовольствием приняли наше приглашение", - сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

"Мы уделяем активное внимание международным отношениям: подписаны соглашения с несколькими европейскими федерациями. Все они очень сильные, и нам есть чему у них поучиться. Недавно наша делегация ездила в Италию, где обсуждались вопросы спортивного маркетинга. Надеюсь, мы тоже сможем что-то дать своим партнерам", - добавил Алаев.

Меморандум о сотрудничестве подразумевает большое количество мероприятий при участии обеих сторон. Среди них - подготовка тренеров и футболистов, проведение совместных матчей и турниров, участие в семинарах. Президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима видит в подписании соглашения еще и возможность для укрепления отношений между странами.

"Мы очень рады этому событию. Для нас большая честь сотрудничество с Россией, потому что ваша страна является одной из величайших футбольных наций мира. Взаимодействие позволит не только развивать футбол на всех его уровнях, но и укрепит дипломатические отношения между Россией и Японией", - сказал Тасима.

Ранее подобные меморандумы были заключены с футбольными федерациями Германии, Италии, Португалии и Хорватии.