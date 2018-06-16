Глава ФССР Гарт переизбрана в исполком Международной федерации санного спорта

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт вошла в новый состав исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССР.

Отчетно-выборный конгресс организации проходит в Братиславе. В мероприятии принимают участие 115 делегатов из 33 стран.

Гарт впервые была избрана в исполком Международной федерации санного спорта в июне 2014 года на конгрессе в австрийском Инсбруке. В FIL глава ФССР отвечает за развитие натурбана, который пока не является олимпийским видом спорта.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации санного спорта, Гарт также претендовала на пост вице-президента FIL по натурбану, однако делегаты отдали предпочтение большинством голосов австрийцу Петеру Кнаусеру, который ранее уже занимал эту должность.

В мае Гарт в третий раз была переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России.