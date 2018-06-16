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Британец Маррей впервые после травмы с июля 2017 года сыграет на турнире ATP в Лондоне

Спорт
16 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Маррей не принимал участия в турнирах из-за проблем с бедром

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Энди Маррей

Энди Маррей

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 16 июня. Британец Энди Маррей, который из-за травмы не играл с июля 2017 года, примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне в июне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Энди Маррей подтвердил свое участие в турнире ATP в Лондоне. Он сразу попадает в основную сетку, его соперник будет определен позднее", - сказано в сообщении.

Маррей не играет с июля прошлого года из-за проблем с бедром. Последний матч до травмы британец провел на Уимблдонском турнире 12 июля 2017 года. В четвертьфинале соревнований он проиграл американцу Сэму Куэрри. В январе Маррей перенес операцию на правом бедре.

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема. Он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдонском турнире (2013, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Турнир в Лондоне проводится на травяных кортах с 1890 года и является одним из самых старейших в теннисе. Маррей пять раз побеждал в Лондоне (2009, 2011, 2013, 2015, 2016). В 2018 году соревнования пройдут с 18 по 24 июня.

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