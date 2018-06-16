Власти Ростовской области надеются, что ФК "Ростов" сможет выйти в еврокубки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области надеются, что футбольный клуб "Ростов", который будет выступать на построенной к чемпионату мира "Ростов- Арене", выйдет в еврокубки и примет на новом стадионе матчи Лиги Европы или Лиги чемпионов, сообщил журналистам в субботу первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"И игроки "Ростова", и сотрудники обязательно посетят ряд матчей чемпионата мира. Это связано с тем, что "Ростов- Арена" станет домашней ареной "Ростова". Надеемся, что клуб будет играть не только в чемпионате России, но и сможет выйти в Лигу Европы и Лигу чемпионов", - сказал он.

"Ростов", который становился серебряным призером чемпионата России, уже выступал в еврокубках, в сезоне-2016/17 команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы. В минувшем сезоне ростовская команда, которую тренирует Валерий Карпин, заняла 11-е место в чемпионате страны.