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Власти Ростовской области надеются, что ФК "Ростов" сможет выйти в еврокубки

Спорт
16 июня, 14:58 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, июня. /ТАСС

"Ростов", который становился серебряным призером чемпионата России, уже выступал в еврокубках в сезоне-2016/17

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области надеются, что футбольный клуб "Ростов", который будет выступать на построенной к чемпионату мира "Ростов- Арене", выйдет в еврокубки и примет на новом стадионе матчи Лиги Европы или Лиги чемпионов, сообщил журналистам в субботу первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"И игроки "Ростова", и сотрудники обязательно посетят ряд матчей чемпионата мира. Это связано с тем, что "Ростов- Арена" станет домашней ареной "Ростова". Надеемся, что клуб будет играть не только в чемпионате России, но и сможет выйти в Лигу Европы и Лигу чемпионов", - сказал он.

"Ростов", который становился серебряным призером чемпионата России, уже выступал в еврокубках, в сезоне-2016/17 команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы. В минувшем сезоне ростовская команда, которую тренирует Валерий Карпин, заняла 11-е место в чемпионате страны.

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