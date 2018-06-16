ВФСО "Динамо" подало в суд иск на футболиста Ташаева

ТАСС, 16 июня. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" подало в Арбитражный суд города Москвы иск на полузащитника московского футбольного клуба "Динамо" Александра Ташаева. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Ташаев 4 июня написал заявление об увольнении из "Динамо".

Исковое заявление ВФСО "Динамо" было подано в суд 14 июня. Заседание по делу пройдет 1 августа. Дело будет рассматривать судья Игорь Бурмаков.

В текущем сезоне Ташаев принял участие в 27 матчах "Динамо" в чемпионате и забил семь голов. В субботу Ташаев был включен в расширенный состав сборной России на чемпионат мира, состоящий из 28 футболистов. В окончательную заявку 23-летний полузащитник не попал.