Российский боец Лобов может покинуть UFC и перейти в профессиональный бокс

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов может покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и перейти в профессиональный бокс. Об этом Лобов сообщил ТАСС.

"Сейчас я веду большое количество переговоров, в том числе и с UFC, поскольку у меня с ними контракт. Также у меня есть отличные предложения от двух российских боксерских промоутеров и одного зарубежного", - сказал Лобов.

Лобов должен был провести поединок на турнире UFC в Нью- Йорке 7 апреля, однако он был отменен. Это произошло после того, как Лобов вместе со своим партнером по команде ирландцем Конором Макгрегором напали на автобус со спортсменами. При этом несколько бойцов UFC получили травмы, а Макгрегор был задержан.

Лобов также повздорил с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в преддверии турнира.

"Для меня всегда приоритет - выступать с самыми сильными бойцами на планете, - сказал собеседник агентства. - В UFC - сильнейшие бойцы ММА, в боксе - другие организации, но я не исключаю и своего выступления в К-1 (кикбоксинг). Там тоже есть бойцы, с которыми я был бы не прочь помериться силой. В UFC у меня еще четыре боя по контракту, конечно, буду рассматривать вариант [если предложат выступить на турнире в Москве]".

Лобов также отметил, что никогда не отказывается от боев с любыми соперниками, а в настоящий момент ведет переговоры с матчмейкером UFC Шоном Шелби.

Бой против Пакьяо и Хана

Говоря о своих перспективах в профессиональном боксе, Лобов заметил, что хотел бы выступать в весовой категории до 66,68 кг.

"Я давно хотел попробовать себя в боксе, а самый интересный вес - 147 фунтов, - сказал боец. - Четыре года назад я почти получил боксерскую лицензию в Ирландии, но тогда мне сказали, что если перейду в бокс, то не смогу драться в ММА. Сейчас же могу выступать и там, и там. Давайте устроим мне настоящий бой по боксу - с Мэнни Пакьяо, Амиром Ханом - с кем угодно, это будет мощный поединок".

"И я уверен, что мне никто не сможет причинить повреждений в боксе", - добавил собеседник агентства.

Макгрегор почти договорился с UFC

Обсуждая свои отношения с Конором Макгрегором, Лобов заявил, что считает его братом и готов помогать ему в любой ситуации.

"Меня абсолютно не напрягает [что люди думают, будто Макгрегор "тащит" карьеру Лобова], - сказал собеседник агентства. - Конор - это мой брат, человек, с которым мы поднялись с самого начала, когда еще никого из нас не было в UFC, мы об этом только мечтали. Был холодный, вонючий зал, в который особо никто не приходил, - мы были с ним вдвоем, и мы с ним там рубились день изо дня - переломанные кости, носы, кровь, пот...".

"Мне стесняться нечего, - продолжил Лобов. - С самого начала я говорил ему, что помогу попасть в UFC, он вошел в этот спорт гораздо быстрее меня. Я всегда говорил, что он первый попадет в UFC и он как мой брат никогда меня не забудет и тоже подтянет туда. Что и случилось - мы также двигаемся вместе, всегда "газуем" друг за друга, и я никогда не скрывал, что Конор - тот человек, который помог мне попасть в UFC".

Лобов также заметил, что Макгрегор "любит Россию и высоко ценит русский дух".

По словам российского бойца, Макгрегор в настоящий момент постоянно тренируется, а его переговоры с UFC о следующем бое "находятся на финишной прямой".

15 сентября UFC проведет первый турнир в России, который пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский".