ВФСО "Динамо" подало в суд на Ташаева из-за нарушений при заключении контракта в январе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало в суд на футболиста одноименного московского клуба Александра Ташаева из-за нарушений при заключении трудового договора в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе общества.

Ранее на сайте Арбитражного суда Москвы появилась информация о регистрации иска общества "Динамо" к Ташаеву. Заседание по делу пройдет 1 августа. Дело будет рассматривать судья Игорь Бурмаков.

"ВФСО "Динамо", как основной акционер ФК "Динамо", обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к футбольному клубу и игроку Александру Ташаеву в связи с тем, что при заключении трудового договора с футболистом в январе 2018 года были серьезно нарушены интересы владельца клуба, в том числе уменьшена сумма отступных при расторжении договора по инициативе игрока, а также клуб был лишен права требования компенсации за обучение игрока в академии "Динамо". Трудовой договор с Ташаевым был заключен не на тех условиях, которые были приняты советом директоров клуба. В частности, совет не одобрял и не мог одобрить условие, согласно которому клуб лишался компенсации за обучение футболиста. Общество "Динамо" рассчитывает на максимально объективное рассмотрение обстоятельств этой сделки судом", - сказали в пресс-службе.

В прошедшем сезоне Ташаев принял участие в 27 матчах "Динамо" в чемпионате России и забил семь голов.