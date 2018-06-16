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Роджер Федерер с 18 июня возглавит рейтинг ATP

Спорт
16 июня, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев)

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ТАСС, 16 июня. Швейцарец Роджер Федерер займет первое место рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который будет обновлен 18 июня. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ATP.

В субботу Федерер победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:7(2), 6:2, 7:6 (5) в полуфинале турнира в Штутгарте и обеспечил себе первое место в рейтинге, с которого он сместит испанца Рафаэля Надаля.

Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев). В нынешнем сезоне он лидировал в общей сложности семь недель. Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 309 недель (237 недель подряд).

Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 96 титулов, что является вторым показателем в период открытой эры тенниса" (на счету американца Джимми Коннорса, завершившего карьеру в 1996 году, 109 титулов).

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