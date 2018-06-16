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Россиянин Карякин занял второе место на шахматном турнире в Бельгии

Спорт
16 июня, 19:50 дата обновления: 16 июня, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Победу на турнире одержал американец Уэсли Со

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Олег Зотов

ТАСС, 16 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на этапе Гран-тура, который завершился в бельгийском Лёвене.

Перед последним туром Карякин имел в своем активе 21,5 очка. Он делил второе место с французом Максимом Вашье-Лагравом и отставал на 0,5 очка от американца Уэсли Со.

Заключительный тур шахматисты играли в формате блица. Карякин проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову, Вашье-Лаграв - индийцу Вишванатану Ананду, Со - американцу Хикару Накамуре. Американец Фабиано Каруана обыграл армянина Левона Аронян, а голландец Аниш Гири и россиянин Александр Грищук сыграли вничью.

Таким образом, победу на турнире одержал Со, набрав 22 очка. Карякин и Вашье-Лаграв поделили второе место (21,5). Далее идут Накамура (21), Аронян (20), Грищук (17,5), Мамедьяров (17), Ананд (14,5), Каруана (13,5) и Гири (11).

Призовой фонд бельгийского этапа Гран-тура составлял 150 тыс. долларов. Со заработал 37,5 тыс. долларов. В течение первых трех дней гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы, в последние два дня сыграли 18 туров в блиц.

Гран-тур является серией шахматных турниров, проходящих в течение года, суммарный призовой фонд соревнований составляет 1 млн 50 тыс. долларов. Впервые Гран-тур был сыгран в 2015 году. Этап в Бельгии стал первым в текущем году, следующий пройдет в Лондоне (20-24 июня). Финал Гран-тура пройдет также в Лондоне в декабре.

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