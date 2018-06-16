Ефимова победила на этапе "Маре Нострум" в Монако в плавании на дистанции 100 м брассом

ТАСС, 16 июня. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Монако.

Ефимова показала результат 1 минута 6,66 секунды. Второй стала японка Канако Ватанабэ (1.07,97), третьей - шведка Софи Ханссон (1.08,30).

Всего россияне в субботу на этапе "Маре Нострум" в Монако завоевали семь медалей. Помимо золота Ефимовой, сборная России выиграла четыре серебра и две бронзы. Антон Чупков стал вторым на дистанции 200 м брассом. На дистанции 200 м вольным стилем второе место заняла Виктория Андреева, а на дистанции 100 м баттерфляем серебро завоевала Светлана Чимрова.

Климент Колесников финишировал третьим в заплыве на 100 м на спине. На дистанции 200 м комплексным плаванием второе место занял Колесников, третье - Андрей Жилкин.

Этап в Монако является последним на "Маре Нострум" в текущем сезоне. Соревнования завершатся 17 июня.