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Ефимова победила на этапе "Маре Нострум" в Монако в плавании на дистанции 100 м брассом

Спорт
16 июня, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Второй стала японка Канако Ватанабэ, третьей - шведка Софи Ханссон

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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 16 июня. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Монако.

Ефимова показала результат 1 минута 6,66 секунды. Второй стала японка Канако Ватанабэ (1.07,97), третьей - шведка Софи Ханссон (1.08,30).

Всего россияне в субботу на этапе "Маре Нострум" в Монако завоевали семь медалей. Помимо золота Ефимовой, сборная России выиграла четыре серебра и две бронзы. Антон Чупков стал вторым на дистанции 200 м брассом. На дистанции 200 м вольным стилем второе место заняла Виктория Андреева, а на дистанции 100 м баттерфляем серебро завоевала Светлана Чимрова.

Климент Колесников финишировал третьим в заплыве на 100 м на спине. На дистанции 200 м комплексным плаванием второе место занял Колесников, третье - Андрей Жилкин.

Этап в Монако является последним на "Маре Нострум" в текущем сезоне. Соревнования завершатся 17 июня.

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