Тренер: саблистку Великую во время ЧЕ-2018 поддерживает полугодовалая дочь

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полугодовалая дочь олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Софьи Великой Зоя поддерживает свою мать на чемпионате Европы, который проходит в сербском Нови-Саде. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

В субботу Великая стала 12-кратной чемпионкой Европы, победив в финале индивидуального турнира со счетом 15:10 француженку Сесилию Бердер.

"Софья удивила всю Европу: на турнир она приехала с маленькой Зоей, которая сидела на трибуне, поддерживала свою маму на руках у брата. Между боями она ходила и кормила ее, возвращалась и опять фехтовала. В моей практике такое впервые", - сказал Мамедов.

33-летняя Великая вернулась в фехтование после рождения дочери, которая является ее вторым ребенком. "Я вижу, как она быстро восстановилась как спортсмен. Она настоящий профессионал, и мы все рады за нее. Она показала, что является реальным лидером в команде по своим человеческим качествам, а также потому, что дает результат", - отметил Мамедов.