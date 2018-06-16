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Президент федерации: россияне просто шикарно стартовали на ЧЕ по фехтованию в Сербии

Спорт
16 июня, 23:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В первый день соревнований Софья Великая и Алексей Черемисинов завоевали золотые медали турнира

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МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Стартовый день чемпионата Европы по фехтованию, принесший сборной России две золотые и одну бронзовую медали, получился шикарным. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Российская саблистка Софья Великая завоевала двенадцатое золото чемпионатов Европы, российский рапирист Алексей Черемисинов - третье. Обладательницей бронзовой медали стала Светлана Шевелева (соревнования саблисток). Турнир проходит в сербском Нови-Саде.

"Первый день чемпионата принес нашей сборной просто шикарный результат. Должен сказать, что у Черемисинова сегодня был крайне тяжелый день, он фехтовал со всей европейской рапирной элитой, выиграл сначала тяжелый бой у француза Эрванна Пешу, у итальянцев Андреа Кассары, Джорджио Аволы, затем в финале у Даниэля Гароццо. Дрался просто потрясающе, правда, конечно, бои были тяжелыми, шли очко в очко, так что честь ему и хвала", - подчеркнул Михайлов.

"Софья в середине пульки убрала первого номера - итальянку, потом ей как-то стало полегче, стала фехтовать легко. Последний бой с француженкой Сесилией Бердер в финале был непростым, но она все-таки выиграла, молодец! А ведь Софья не так давно стала тренироваться и выступать после перерыва!" - рассказал Михайлов.

Чемпионат Европы завершится 21 июня.

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