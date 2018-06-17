Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вальядолид" вышел в элитный дивизион чемпионата Испании по футболу

Спорт
17 июня, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

По итогам двухматчевого противостояния клуб оказался сильнее "Нумансии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июня. "Вальядолид" дома сыграл вничью с "Нумансией" со счетом 1:1 в ответном матче финала плей-офф сегунды (второго по силе дивизиона в испанском футболе) и вышел в высший дивизион чемпионата Испании.

В составе хозяев гол на счету Хайме Маты (90-я минута), у гостей - Ману (87).

Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Вальядолида", который победил с общим счетом 4:1 в двухмачтовом противостоянии.

В последний раз "Вальядолид" выступал в высшем дивизионе в сезоне-2013/14. Ранее в высший дивизион вышли "Уэска" и "Райо Вальекано".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Источник: наехавший на толпу пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем
4
Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости