"Вальядолид" вышел в элитный дивизион чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 июня. "Вальядолид" дома сыграл вничью с "Нумансией" со счетом 1:1 в ответном матче финала плей-офф сегунды (второго по силе дивизиона в испанском футболе) и вышел в высший дивизион чемпионата Испании.

В составе хозяев гол на счету Хайме Маты (90-я минута), у гостей - Ману (87).

Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Вальядолида", который победил с общим счетом 4:1 в двухмачтовом противостоянии.

В последний раз "Вальядолид" выступал в высшем дивизионе в сезоне-2013/14. Ранее в высший дивизион вышли "Уэска" и "Райо Вальекано".