Нигериец Идову рассказал, что ФК "Амкар" должен ему зарплату за три месяца и премиальные

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Нигерии Брайан Идову рассказал, что пермский "Амкар" должен ему зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Об этом он рассказал журналистам.

Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Идову выступает за сборную Нигерии на чемпионате мира, в субботу он отыграл все 90 минут в матче группового этапа с командой Хорватии (0:2).

"История с "Амкаром" немного отвлекает, но что будет - то будет. Жалко болельщиков. Никто из команды не пропадет, все найдут место для трудоустройства", - сказал Идову.

"Долги есть. Должны зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Морально я с этими деньгами попрощался, но вроде "Амкар" всегда выплачивал, и президент вроде бы пообещал", - добавил он. Идову рассказал, что интерес к нему есть и из РФПЛ, и из Европы. "Но я как свободный агент уже после чемпионата мира сяду и спокойно рассмотрю предложения", - отметил он.

Идову, который родился в Санкт-Петербурге и имеет российское гражданство, дебютировал в составе нигерийской национальной команды в ноябре прошлого года. В прошедшем сезоне 26-летний защитник провел 32 матча за пермский "Амкар" и забил один гол.