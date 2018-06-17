"Фрозиноне" сыграет в элитном дивизионе чемпионата Италии по футболу в сезоне-2018/19

ТАСС, 17 июня. Футбольный клуб "Фрозиноне" одержал победу в мини-турнире в формате плей-офф за право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Италии - серии А.

В субботу прошел финальный матч плей-офф, в турнире принимали участие шесть команд серии B, которые по итогам сезона заняли места с третьего по восьмое.

В финале играли "Фрозиноне" и "Палермо". Первый матч "Палермо" на своем поле выиграл со счетом 2:1. "Фрозиноне" в ответном матче на своем поле обыграл соперника со счетом 2:0.

"Фрозиноне" второй раз в истории вышел в серию А. Впервые клуб пробился в высший дивизион итальянского футбола в сезоне-2015/16. В своем дебютном сезоне команда заняла 19-е место и вылетел обратно в серию B.