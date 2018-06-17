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Клуб НХЛ "Оттава" отстранил помощника генменеджера после обвинений в домогательствах

Спорт
17 июня, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Рэнди Ли обвиняется в домогательствах к 19-летнему водителю перед драфт-тестами в Баффало 30 мая

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ТАСС, 17 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" отстранил помощника генерального менеджера Рэнди Ли после обвинений в домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ли обвиняется в домогательствах к 19-летнему водителю. Инцидент произошел перед драфт-тестами в Баффало 30 мая.

"Наш клуб всегда будет поддерживать самые высокие стандарты поведения членов тренерского штаба, игроков и сотрудников, - говорится в заявлении генменеджера клуба Пьера Дориона. - Домогательства в любой форме неприемлемы, неважно, происходит это на работе или вне ее. Мы работали с властями Баффало, а также адвокатом Рэнди Ли, чтобы гарантировать, что все его права в судебном процессе соблюдены. До сих пор "Сенаторз" никогда не были осведомлены о жалобах на Рэнди, будь то до или во время его 23-летней работы в клубе".

Суд по делу Ли назначен на 6 июля.

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