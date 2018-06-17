Летняя спартакиада молодежи по велоспорту собрала в Адыгее 350 гонщиков из 25 регионов

МАЙКОП, 17 июня. /ТАСС/. Стартовавший в воскресенье в столице Адыгеи финальный этап IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту собрал порядка 350 сильнейших спортсменов-шоссейников из 25 регионов, сообщил ТАСС вице-президент Федерации велоспорта РФ, президент Федерации велоспорта Адыгеи Анатолий Лелюк.

"Адыгея уже принимала финальный этап Спартакиады молодежи по велосипедному спорту на шоссе 12 лет назад, и вот вновь нам выпала честь его проведения. Участниками соревнований, которые продлятся до 21 июня, стали порядка 350 спортсменов в возрасте от 17 до 22 лет из 25 регионов России. Мы стартовали, дождь не мешает проведению гонок", - сказал он.

В течение пяти дней на дорогах республики пройдут индивидуальные гонки на 20 и 30 км, а также командные гонки на 25 и 50 км. Гонка критериум (групповая кольцевая гонка на улицах) состоится в Майкопе во вторник, а в среду спортсменам предстоят групповые гонки - 96 км для женщин и 142 км - для мужчин. Адыгею на соревнованиях будет представлять сборная из 15 воспитанников республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту. Для обеспечения безопасности соревнований на ряде участков дорог временно ограничивается движение автотранспорта, уточнил Лелюк.

"Адыгея может по праву гордиться развитым календарем соревнований по велосипедному спорту, которые неизменно отличает интересная программа и по-настоящему дружеская атмосфера. Соревнования, проходящие в регионе, всегда пользуются популярностью у ведущих континентальных команд Европы. Пользуется авторитетом и "кузница кадров" велоспорта России - Адыгейская региональная школа олимпийского резерва Адыгеи", - отметил вице-президент Федерации велоспорта РФ.

Республика по своим климатическим, географическим условиям, горному рельефу автодорог хорошего качества, отличающихся сравнительно низкой загруженностью, на сегодняшний день является единственным местом подготовки российских велосипедистов-шоссейников. В сборную России по велоспорту входят восемь спортсменов республики.

Летняя спартакиада молодежи России является комплексным спортивным мероприятием и проводится для развития и популяризации спорта, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включенным в программу летних олимпийских игр, а также по самбо, шахматам, акробатическому рок-н-роллу. Спартакиада по 42 видам спорта стартовала 8 мая и завершится 22 августа, охватив в общей сложности 13 регионов страны.