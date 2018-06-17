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Демченко вошел в новый состав технической комиссии FIL по санному спорту

Спорт
17 июня, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Выборы руководства FIL проходили с 15 по 16 июня в Братиславе на конгрессе организации

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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Старший тренер сборной России Альберт Демченко продолжит работу в новом составе технической комиссии по санному спорту Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь Федерации санного спорта России (ФССР) Анна Андреева.

С 15 по 16 июня в Братиславе проходил конгресс FIL, на котором состоялись выборы руководства организации. Пост президента международной федерации продолжит занимать Йозеф Фендт, глава ФССР Наталия Гарт сохранила за собой место в исполкоме FIL.

"Окончательное формирование нового состава комиссий и комитетов Международной федерации санного спорта состоится на сентябрьском заседании исполкома, - сказала Андреева. - Но уже сейчас можно говорить о том, что Альберт Демченко продолжит работать в технической комиссии по санному спорту, Александр Шахназаров - в правовой комиссии, а Геннадий Родионов - в арбитражном суде FIL".

По информации ТАСС, представители ФССР претендуют на места и в других комиссиях FIL. Так, кандидатура Андрея Кныра предложена в комиссию по натурбану, Анны Андреевой - в спортивную комиссию по санному спорту, Александра Остроумова - в комиссию по трассам, а Дмитрия Касаткина - в юниорскую комиссию.

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