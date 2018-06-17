Медведева прилетела в Канаду для работы с тренером Орсером

ТАСС, 17 июня. Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в канадский Торонто, где будет готовиться к предстоящему сезону. Об этом в Twitter сообщил американский фигурист Джейсон Браун.

"Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду", - написал Браун, опубликовав фото с Медведевой.

Ранее Медведева объявила, что завершает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. С нового сезона фигуристка будет тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером.

По итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр Олимпиады в Пхёнчхане - в командных и индивидуальных соревнованиях. При этом Медведева из-за стрессового перелома стопы и восстановления от травмы не смогла полноценно подготовиться к Играм, пропустив в том числе финал Гран-при, а также чемпионат мира. Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.