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СМИ: "Бавария" интересуется футболистом сборной Хорватии Крамаричем

Спорт
17 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Отмечается, что "Бавария" рассматривает хорвата в качестве замены польскому нападающему Роберту Левандовскому, который летом может уйти из команды

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ТАСС, 17 июня. Нападающий немецкого футбольного клуба "Хоффенхайм" и сборной Хорватии Андрей Крамарич попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство DPA.

Сейчас Крамарич находится в расположении национальной сборной на чемпионате мира. 22-летний футболист отказался комментировать слухи о своем возможном переходе в состав чемпиона Германии.

"Я видел, что пишут в СМИ, - сказал Крамарич. - Не хочу это комментировать. На данный момент мой приоритет - выступление на чемпионате мира в составе сборной. О будущем можно будет подумать позже, нет причин торопиться".

Отмечается, что "Бавария" рассматривает хорвата в качестве замены польскому нападающему Роберту Левандовскому, который летом может уйти из команды.

Свою карьеру Крамарич начал в чемпионате Хорватии, отыграв в общей сложности 161 матч за загребское "Динамо" (2009-2013), "Локомотив" (2012-2013) и "Риеку" (2013-2015), забив 86 мячей и отдав 21 голевую передачу. В 2015 году хорватский футболист перешел в "Лестер", в составе которого стал чемпионом Англии сезона-2015/16. За "Хоффенхайм" Крамарич выступает с 2016 года.

В субботу сборная Хорватии провела первый матч на чемпионате мира в рамках группы C против команды Нигерии и одержала победу со счетом 2:0.

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