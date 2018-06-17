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Экипаж "Тойоты" с Алонсо стал победителем гонки "24 часа Ле-Мана"

Спорт
17 июня, 16:29 UTC+3 ЛЕ-МАН /Франция/ 17, июня. /ТАСС

В классе LMP2 победу одержал экипаж российской команды G-Drive Racing с Романом Русиновым в составе

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Экипаж "Тойоты"

Экипаж "Тойоты"

© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Экипаж команды "Тойота" в составе действующего пилота "Формулы-1" испанца Фернандо Алонсо, швейцарца Себастьена Буэми и японца Казуки Накаджимы стал победителем гонки "24 часа Ле-Мана", которая в 86-й раз прошла во Франции. Для японского концерна эта победа стала первой в самой престижной гонке в автоспорте.

Особой интриги перед стартом гонки не было, главным вопросом был - кто из двух экипажей "Тойоты" одержит победу. После ухода из чемпионата мира по гонкам на выносливость "Порше" "Тойота" осталась единственной командой с заводской поддержкой, остальные представители класса LMP1 - частные коллективы, которые ни по финансам, ни по технике не могут составить конкуренцию японскому концерну. Поэтому победитель прошедшей гонки был известен еще до старта на 99%, помешать японцам выиграть могли лишь технические проблемы или непредвиденные обстоятельства, но их не произошло.

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Главное же внимание в гонке было уделено экипажу "Тойоты" под номером 8, в котором ехал Алонсо. Испанец еще пару лет назад заявил, что мечтает завоевать "Тройную корону" автоспорта - выиграть Гран-при Монако "Формулы-1", "Инди 500" серии Indycar и "24 часа Ле-Мана". На данный момент подобное удалось сделать только одному гонщику в мире - Грэму Хиллу. В прошлом году Алонсо, который является двукратным чемпионом "Формулы-1", пробовал покорить "Инди 500", ради этого его команда "Макларен" разрешила ему пропустить Гран-при Монако, победителем которого он становился дважды; испанец едва не выиграл "Инди 500" с первой попытки, но возгорание мотора перечеркнуло его надежды на победу.

В Ле-Мане же все прошло для испанца идеально - "Тойоты" с первых же кругов ушли в отрыв от преследователей и периодически менялись позициями друг с другом. Перелом же наступил во второй половине гонки - экипаж Алонсо вышел в лидеры и начал постепенно увеличивать преимущество над вторым экипажем "Тойоты" под управлением британца Майка Конвея, японца Камуи Кобаяси и аргентинца Хосе Марии Лопеса. В таком порядке они и пришли к финишу, дополнил подиум экипаж Rebellion в составе француза Томаса Лорана, швейцарца Маттиаса Беха и американца Густаво Менезеса.

Неудачный дебют российского прототипа BR1

Неудачным вышел дебют в знаменитой гонке отечественного прототипа BR1 российской команды SMP Racing. Коллектив выставил в гонке два экипажа в главном классе - LMP1: в прототипе под номером 11 ехали россияне Виталий Петров, Михаил Алешин и чемпион "Формулы-1" британец Дженсон Баттон, под номером 17 - россияне Егор Оруджев, Матевос Исаакян и француз Стефан Сарразан. Однако оба экипажа до финиша не добрались.

Уже на первом часе гонке технические проблемы возникли на прототипе экипажа под номером 17 - потеря мощности мотора вынудила экипаж более трех часов простоять в боксах, пока устраняли неисправность. Вернувшись на трассу, Баттон, Алешин и Петров проигрывали лидеру почти 50 кругов. Но увидеть клетчатый флаг экипажу не удалось - незадолго до финиша гонки мотор на прототипе окончательно вышел из строя.

Куда лучше дела обстояли у экипажа под номером 11 - молодые российские пилоты и опытный француз со старта захватили третью строчку и уверенно ее удерживали в борьбе с двумя экипажами Rebellion. Скорость прототипа позволяла рассчитывать болельщикам на призовой подиум, но перечеркнула эти надежды ошибка Исаакяна - на исходе восьмого часа гонки он потерял управление над прототипом и влетел задней частью автомобиля в стенку, добраться до боксов пилот не смог и экипаж был вынужден сойти с дистанции.

"Что можно сказать, когда вы едете на третьей позиции, а потом 24-часовая гонка заканчивается в конце восьмого часа вылетом и сходом, - сказал Исаакян журналистам. - По какой бы причине это не произошло, я расстроен, как и вся наша команда. Я пилотировал совершенно также, но машину сорвало. Мною была допущена ошибка, думаю, недостаток опыта пилотирования в темноте тоже сыграл свою роль; мне очень жаль".

Вместе с тем, он добавил, что команда проделала огромную работу и подготовила отличную машину, быструю и надежную. Исаакян выразил благодарность болельщикам и команде за поддержку в этой непростой гонке.

Победа Русинова и G-Drive Racing

Однако праздник у российских болельщиков все-таки был - победу в классе LMP2 одержал экипаж российской команды G-Drive Racing в составе россиянина Романа Русинова, француза Жана-Эрика Верня и итальянца Андреа Пиццитолы. Русинов в девятый раз принимал участие в "24 часах Ле-Мана" и, наконец, одержал первую победу. Дополнили подиум в классе LMP2 экипаж Signatech Alpine Matmut в составе французов Пьерра Тирье и Николя Лапьерра, бразильца Андре Неграо и экипаж GRAFF-SO24 под управлением французов Венсана Капиллье и Тристана Гомменди, швейцарца Джонатана Хирши.

Экипаж SMP Racing в составе россиянина Виктора Шайтара, француза Нормана Нато и британца Харрисона Ньюи стал 12-м в классе LMP2.

Победу в классе GTE-Pro одержал экипаж "Порше" в составе датчанина Майкла Кристенсена, француза Кевина Эстре и бельгийца Лауренса Вантора. В классе GTE-Am лучшим стал экипаж "Порше" команды Dempsey - Proton Racing в составе австралийца Мэтта Кэмпбелла, немца Кристиана Рида и француза Жульена Андло.

История гонки

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году прошел в 86-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" с 13 победами и "Феррари" с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимается единственная заводская команда - "Тойота".

Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участников. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров - "Феррари", "Шевроле", "Порше" и "Астон Мартин".

В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.

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