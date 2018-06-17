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Петров: SMP Racing к "24 часам Ле-Мана" 2019 года подготовится гораздо лучше

Спорт
17 июня, 17:01 UTC+3 ЛЕ-МАН /Франция/ 17, июня. /ТАСС

В завершившейся в воскресенье гонке "24 часа Ле-Мана" оба экипажа SMP Racing в классе LMP1 не смогли добраться до финиша

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Виталий Петров

Виталий Петров

© Станислав Красильников/ТАСС

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Российская команда SMP Racing будет готова к гоночному марафону "24 часа Ле- Мана" 2019 года гораздо лучше, чем сейчас. Об этом журналистам рассказал пилот коллектива Виталий Петров.

В завершившейся в воскресенье гонке "24 часа Ле-Мана" оба экипажа SMP Racing в классе LMP1 не смогли добраться до финиша.

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"Результат, безусловно, нас расстроил, - сказал Петров. - Когда до окончания гонки оставалось менее одного часа, мы не ожидали, что вновь возникнут трудности. У нас возникало много технических проблем и на тестах, и на тренировках. В целом команда проделала большую работу, выжали максимум из машины, нам немного не хватило, чтобы доехать до финиша".

Первое и второе места в гонке заняли экипажи "Тойоты". По мнению Петрова, японцам не интересно бороться между собой. "На мой взгляд им нужно уменьшить скорость, чтобы сохранить дух соперничества и интригу, - сказал пилот. - "Тойота" много времени выигрывает на ускорении, может здесь необходимо что-то пересмотреть".

"К следующей гонке "24 часа Ле-Мана" будем готовы гораздо лучше, постараемся устранить все технические недочеты", - заключил Петров.

Партнер Петрова по экипажу Михаил Алешин отметил, что сейчас идет процесс становления всего проекта. "Это колоссальный и амбициозный проект для всех - и для команды, и для пилотов, - считаете он. - Нам необходимо учиться на ошибках, важно все проанализировать и сделать выводы. Уверен, что через год будет другая картина".

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