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Легкоатлетка Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше

Спорт
17 июня, 17:26 дата обновления: 17 июня, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Россиянка показала результат 1,94 м

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Мария Ласицкене во время выступления на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Мария Ласицкене во время выступления на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

© EPA-EFE/CLAUDIO PERI

ТАСС, 17 июня. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в польском Ополе. Россиянка показала результат 1,94 м.

25-летняя Ласицкене взяла планку на высоте 1,94 м с первой попытки. Затем россиянка попыталась взять высоту 2,01 м, но все три попытки оказались неудачными.

Турнир в Польше стал 43-м подряд для россиянки, на котором она заняла первое место. Победная серия Ласицкене началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За этот период россиянка выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых принимала участие.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка является победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Россиянке принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" - 15.

Опольский фестиваль прыжков проводится с 2006 года. Ласицкене в третий раз победил на турнире, ранее она становилась первой в Ополе в 2015 и в 2017 годах.

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