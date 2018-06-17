Легкоатлетка Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше

Мария Ласицкене во время выступления на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме © EPA-EFE/CLAUDIO PERI

ТАСС, 17 июня. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в польском Ополе. Россиянка показала результат 1,94 м.

25-летняя Ласицкене взяла планку на высоте 1,94 м с первой попытки. Затем россиянка попыталась взять высоту 2,01 м, но все три попытки оказались неудачными.

Турнир в Польше стал 43-м подряд для россиянки, на котором она заняла первое место. Победная серия Ласицкене началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За этот период россиянка выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых принимала участие.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка является победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Россиянке принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" - 15.

Опольский фестиваль прыжков проводится с 2006 года. Ласицкене в третий раз победил на турнире, ранее она становилась первой в Ополе в 2015 и в 2017 годах.