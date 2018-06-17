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Русинов: победа G-Drive Racing в классе LMP2 в гонке "24 часа Ле-Мана" была непростой

Спорт
17 июня, 17:36 UTC+3 ЛЕ-МАН /Франция/ 17, июня. /ТАСС

Экипаж G-Drive Racing впервые стал победителем гонки в классе LMP2, команда участвует в марафоне с 2013 года

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Экипаж G-Drive Racing

Экипаж G-Drive Racing

© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Победа экипажа российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, французов Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы в классе LMP2 в гонке "24 часа Ле-Мана" была непростой. Об этом журналистам рассказал Русинов.

Экипаж G-Drive Racing впервые стал победителем гонки в классе LMP2. Команда участвует в марафоне с 2013 года.

"У нас было много попыток, наконец, нам это удалось, - сказал Русинов. - На самом деле я еще не осознал, что мы выиграли. Это круто!"

"Это была отличная гонка, мы справились. Последний час был самым сложным, мне было бы проще, если бы я был в машине, - заметил он. - Это первая победа России в LMP2".

Русинов в девятый раз принимал участие в "24 часах Ле- Мана". Победу в главном классе гонки - LMP1 - одержал экипаж команды "Тойота" в составе действующего пилота "Формулы-1" испанца Фернандо Алонсо, швейцарца Себастьена Буэми и японца Казуки Накаджимы.

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