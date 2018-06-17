Женская сборная России выиграла чемпионат мира по бол-хоккею в Дмитрове

ТАСС, 17 июня. Женская сборная России впервые в истории выиграла чемпионат мира по бол-хоккею, который завершился в российском городе Дмитров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В финале россиянки обыграли канадок в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1.

Бол-хоккей является разновидностью хоккея с шайбой, только игра проходит на твердом полу, а вместо шайбы используется пластиковый мяч. Правила бол-хоккея основаны на правилах, принятых Международной федерацией хоккея (включая разметку, размер площадки, штрафы, ввод мяча и т.д.).

Чемпионат мира по бол-хоккею среди женских команд проводится с 2007 года с периодичностью раз в два года. Рекордсменом по количеству чемпионств является сборная Канады (2007, 2009, 2013, 2015). На чемпионате мира в Дмитрове приняли участие сборные России, США, Канады, Великобритании и Чехии. Россиянки впервые в истории сыграли на мировом первенстве.