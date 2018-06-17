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Победитель "24 часов Ле-Мана" Алонсо считает команду SMP Racing очень конкурентоспособной

Спорт
17 июня, 18:29 UTC+3 ЛЕ-МАН /Франция/ 17, июня. /ТАСС

Экипажи "Тойоты" заняли в гонке первое и второе места

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Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Испанец Фернандо Алонсо, ставший победителем гонки "24 часа Ле-Мана" в составе экипажа "Тойоты", считает российскую команду SMP Racing достаточно конкурентоспособной. Об этом он рассказал журналистам.

Экипажи "Тойоты" заняли в гонке первое и второе места. Два прототипа BR1 команды SMP Racing до финиша гонки не добрались.

"Оба экипажа SMP Racing были быстры. На протяжении всей гонки они были очень конкурентоспособны, - сказал Алонсо, отвечая на вопрос ТАСС. - Думаю, что они не выложились на все 100%, скорее всего, не хватило тестов".

Алонсо является двукратным чемпионом "Формулы-1" и действующим пилотом команды "Макларен". После победы в Ле- Мане ему осталось выиграть "Инди 500" серии Indycar для того, чтобы завоевать "Тройную корону" автоспорта.

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