Бюджет нижегородского клуба ФНЛ "Олимпиец" планируется увеличить после ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Власти нижегородской области планируют увеличить бюджет местного клуба "Олимпиец" после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в воскресенье журналистам вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Клуб "Олимпиец" основан 1 июня 2015 года, сейчас выступает в Футбольной национальной лиге - втором по силе дивизионе чемпионата России.

"Бюджет клуба в предыдущем сезоне равнялся где-то около 320 млн рублей, он будет увеличиваться в виду того, что мы будем больше продавать билетов. То есть доля доходной части клуба будет увеличиваться за счет того, что мы планируем продавать не менее 15-20 тыс. билетов на матч", - сказал Сватковский, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, клуб имеет потенциал выхода в Российскую футбольный премьер-лигу, о чем ранее говорил врио губернатора региона Глеб Никитин.

"Средний возраст игроков - 22-23 года, и у нас очень много нижегородцев играют. Конечно, инфраструктура, которая у них сейчас будет, соответствует мировым требованиям, я уверен, что качество футбола тоже будет расти", - сказал Сватковский.

"Команда, как мы планируем, должна играть в современный футбол, который требует быстрого принятия решений и высокой техники. У ребят есть потенциал, они растут. Я уверен, появятся новый звездочки", - добавил вице-губернатор.