Бразильские футболисты стали пятикратными чемпионами мира среди слепых

ТАСС, 17 июня. Сборная Бразилии пятый раз выиграла чемпионат мира по футболу среди слепых, победив в финале со счетом 2:0 команду Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации спорта слепых.

В матче за третье место играли сборные России и Китая. Россияне, которые являются действующими чемпионами Европы, не смогли обыграть лучшую команду Азии, уступив китайцам со счетом 1:2. Хозяева первенства - испанцы - заняли пятое место, победив сборную Колумбии (4:1).

Турнир стал самым крупным по количеству участников в истории - 16 команд. В Мадриде впервые на чемпионатах мира сыграли сборные России, Мали, Коста-Рики, Мексики, Ирана и Таиланда. Благодаря победе сборная Бразилии обеспечила себе право на участие в Паралимпийских играх в Токио в 2020 году.