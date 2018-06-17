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Футболист Сычев продолжит выступать за "Казанку"

Спорт
17 июня, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В прошлом сезоне он сыграл 14 матчей и забил 1 гол

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Дмитрий Сычев

Дмитрий Сычев

© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев продолжит выступать за клуб Профессиональной футбольной лиги "Казанка". Об этом он сообщил журналистам.

Бронзовый призер чемпионата Европы (2008) и чемпион России в составе "Локомотива" (2004) вернулся в столичный клуб в начале июля прошлого года и вошел в состав "Казанки", которая является фарм-клубом "Локомотива".

"Желание играть есть, буду продолжать выступать за "Казанку", - сказал 34-летний Сычев.

В прошлом сезоне он сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Сычев является лучшим футболистом страны 2004 года, участником чемпионата мира 2002 года.

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