Футболист Сычев продолжит выступать за "Казанку"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев продолжит выступать за клуб Профессиональной футбольной лиги "Казанка". Об этом он сообщил журналистам.

Бронзовый призер чемпионата Европы (2008) и чемпион России в составе "Локомотива" (2004) вернулся в столичный клуб в начале июля прошлого года и вошел в состав "Казанки", которая является фарм-клубом "Локомотива".

"Желание играть есть, буду продолжать выступать за "Казанку", - сказал 34-летний Сычев.

В прошлом сезоне он сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Сычев является лучшим футболистом страны 2004 года, участником чемпионата мира 2002 года.