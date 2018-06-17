Главный тренер "Спартака" Каррера намерен поддержать сборную России на ЧМ-2018

ТАСС, 17 июня. Итальянский тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера возвращается в Москву, чтобы начать подготовку к новому сезону с командой и поддержать сборную России на чемпионате мира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу итальянца в Instagram.

"Я возвращаюсь в Москву, чтобы поддержать российскую сборную", - сообщил Каррера.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", 18 июня футболисты и тренерский штаб вернутся из отпуска, чтобы пройти медицинское обследование и начать подготовку к сезону-2018/19. Первый сбор пройдет на базе клуба в Тарасовке, он продлится 10 дней.

Каррера пришел в "Спартак" в качестве помощника главного тренера в июле 2016 года, но спустя некоторое время после отставки Дмитрия Аленичева руководство клуба решило назначить его главным тренером. Под его руководством красно-белые впервые с 2001 года завоевали титул чемпиона России в сезоне-2016/17.

Сборная России лидирует в группе A с тремя очками, второе место занимает команда Уругвая (3), уступая по количеству забитых голов. Египтяне и саудовцы не набрали очков. В следующем матче подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Египта в Санкт-Петербурге 19 июня.