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Ефимова победила на этапе "Маре Нострум" в Монако в плавании на дистанции 200 м брассом

Спорт
17 июня, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Другая россиянка Светлана Чимрова одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2 минуты 07,53 секунды

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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

ТАСС, 17 июня. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который завершился в Монако.

Ефимова показала результат 2 минуты 23,8 секунды. Второе место заняла японка Канако Ватанабэ (2.24,22), третьей стала испанка Марина Гарсия Урсаинки (2.25,8). Ранее Ефимова победила на дистанция 50 и 100 м брассом.

Другая россиянка Светлана Чимрова одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2 минуты 07,53 секунды. Второй стала венгерка Лилиана Силадьи (2.08,54), третьей - ее соотечественница Жужанна Якабош (2.09,30).

Россиянин Климент Колесникова стал первым на дистанции 200 метров на спине (1.58,59). Второе место занял южноафриканец Мартин Бинедель (1.59,05), третье - венгр Габор Балог (2.02,56).

Кроме того, российские пловцы в воскресенье завоевали еще четыре медали. Андрей Жилкин занял третье место на дистанции 400 м комплексным плаванием, Анастасия Фесикова стала второй в заплыве на 100 м на спине, Мария Каменева - третьей на дистанции 100 м вольным стилем. Антону Чупков финишировал третьим в заплыве на 100 м брассом.

Этап в Монако стал последним в текущем сезоне на "Маре Нострум". Ранее спортсмены выступили в Барселоне и французском городе Кан-ан-Руссийон.

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