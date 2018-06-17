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Грузинский футболист "Локомотива" Кверквелия рассказал, что ведет переговоры с "Лестером"

Спорт
17 июня, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В составе "Локомотива" он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны

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ТАСС, 17 июня. Грузинский защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал о том, что ведет переговоры о переходе в английский футбольный клуб "Лестер". Он это сделал в эфире Первого канала грузинского телевидения.

"Сейчас идут переговоры с "Лестером", этим занимается мой агент. Я думаю, в ближайшие дни станет ясно, перейду ли из "Локомотива" в английский клуб", - рассказал 26-летний защитник.

Кверквелия перешел в "Локомотив" из казанского "Рубина" летом 2017 года. Вторую половину сезона-2016/17 он провел в московском клубе на правах аренды. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. В прошедшем сезоне он провел 41 матч за московский клуб и забил три мяча.

В случае если этот трансфер состоится, Кверквелия станет не первым футболистом, который из клуба Российской футбольной премьер-лиги перешел в "Лестер". Летом 2016 года за 19,5 млн евро английский клуб купил нигерийского нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусу. За полтора года в составе английского клуба он провел 28 матчей, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Зимой 2018 года он вернулся в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2017/18.

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